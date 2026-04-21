Joven compañero de Darío Osorio quedó grave tras ser apuñalado

El mediocampista del club danés Midtjylland Alamara Djabi fue herido de gravedad al ser acuchillado el fin de semana pasado en Herning (oeste de Dinamarca), aunque ahora ya se encuentra estable, según informó este martes el club donde milita el chileno Darío Osorio.

"La vida de Alamara Djabi corrió peligro y tuvo que ser operado de urgencia. Después tuvo que pasar otra operación y tras una actuación profesional del personal de emergencia y del personal del hospital, su estado es ahora estable. Ha despertado del coma artificial y se encuentra bien, teniendo en cuenta las circunstancias", señaló el Midtjylland en un comunicado.

Djabi, de 19 años y natural de Guinea Bissau, juega habitualmente de mediocentro en el equipo juvenil, aunque ya ha debutado con el primer equipo.

El joven llegó al Midtjylland hace tres años, procedente de la cantera de Benfica.

La policía danesa aún no ha determinado el motivo concreto del ataque, aunque cree que está vinculado con una disputa personal en el ambiente nocturno de la ciudad.

Las autoridades han difundido el nombre y una foto del sospechoso, aunque todavía no ha habido detenciones.