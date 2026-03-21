Jugador sufrió quemaduras tras ataque con pirotecnia al plantel de Sportivo Luqueño

Un grupo de desconocidos atacó con artefactos pirotécnicos a jugadores del club paraguayo Sportivo Luqueño durante un entrenamiento, lo que provocó lesiones y quemaduras al delantero del equipo Jonathan Ramos, informó este sábado la Policía Nacional.

Uno de los artefactos impactó en la pierna del jugador de 18 años, que le ocasionó quemaduras.

Ramos tuvo que recibir atención médica de urgencia en el lugar y luego fue derivado a un centro asistencial especializado para su evaluación y tratamiento, indicó el cuadro paraguayo.

Tras lo ocurrido, Sportivo Luqueño expresó el viernes en un comunicado "su más enérgico repudio y su condena absoluta ante los graves hechos de violencia perpetrados por parte de personas desconocidas contra nuestro plantel profesional".

"Resulta aún más grave señalar que este no constituye a un hecho aislado ni es la primera vez que ocurren episodios de esta naturaleza contra miembros de nuestra institución", añadieron.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dijo en un comunicado que este tipo de ataques son inaceptables y se comprometió a esclarecer el hecho junto a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.