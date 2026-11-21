A través de un parte médico, Bayern Múnich confirmó el duro diagnóstico de la lesión del delantero Harry Kane en el empate 1-1 contra Colonia el viernes recién pasado, que finalmente tendrá al inglés de baja "los próximos meses".

El goleador sufrió "una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo" a los 20 minutos de partido.

Rápidamente Kane fue ingresado y operado con éxito. "El jugador, de 33 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación", según lo informado por el club.

La dura lesión de Kane rememoró en redes sociales la llamada "Maldición del Balón de Oro", pues ganadores anteriores también lamentaron problemas físicos poco después de obtener el galardón.

En 2022, Karim Benzema presentó problemas musculares que lo privaron de jugar el Mundial de Qatar; en 2024, Rodri se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estuvo sin jugar alrededor de ocho meses; y en 2025 Ousmane Dembélé arrastró múltiples lesiones a lo largo de la temporada.

"Los altibajos de la vida. ¡Obviamente muy decepcionado por la lesión, pero como siempre es una oportunidad para demostrar resiliencia y mejora para entrar en 2027. ¡Volveré fresco y listo para el final del temporada!", escribió Kane en Instagram tras pasar por el quirófano.

"'Los tiempos difíciles no duran, las personas difíciles sí'. Mi amigo Julian Edelman (exjugador de fútbol americano en la NFL) me dijo esto. ¡Gracias por todas los mensajes!", sumó.