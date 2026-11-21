La exitosa exhibición de 31 Minutos confirmó su retorno a Chile luego de tres años de gira por México, llegando en esta oportunidad al Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en el límite de Providencia y Las Condes, con más obras y objetos inéditos.

Recorriendo más de 20 años de historia de los títeres más queridos de Chile, la exposición Museo 31 estará abierta del 15 de enero al 14 de marzo de 2027, de martes a domingo con horarios desde 10:00 a 20:00 horas.

Esta exhibición, que convocó a más de 135 mil personas en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil en 2024 y arrasó en su paso por tierras mexicanas -donde existe la segunda mayor fanaticada del emblemático noticiero fuera de Chile-, es una retrospectiva que incluye títeres, objetos y maquetas, backstage de los episodios, canciones de la serie y microdocumentales que revelan las anécdotas más hilarantes de "Tulio Triviño" y compañía.

Entradas

La venta de entradas será mediante el sistema Ticketplus, comenzando con una preventa este martes 1 de diciembre con descuento general y también para clientes de la caja de compensación auspiciadora.

Esta preventa se extenderá hasta el 14 de enero o hasta agotar stock.