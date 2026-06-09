Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.0°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Lamine Yamal estrenó su primera figura de cera en Madame Tussauds

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El museo de Berlín presentó una escultura del joven jugador de FC Barcelona vestido con la camiseta de España.

Lamine Yamal estrenó su primera figura de cera en Madame Tussauds
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El joven delantero español Lamine Yamal, jugador de FC Barcelona, estrenó su primera figura de cera en Madame Tussauds, a pocos días del inicio del Mundial de 2026 y como recuerdo de su impacto en la Eurocopa 2024.

La figura fue presentada en la sede de Berlín y aparece con la camiseta de la selección de España, además de su emblemático gesto con los dedos que forma el 3, el 0 y el 4, en referencia al código postal de Rocafonda, barrio de Mataró donde creció.

El espacio dedicado al fútbol lo ubica junto a Lionel Messi y Jamal Musiala. Según el museo, estar al lado del astro argentino fue una petición del propio Lamine Yamal, quien recordó la conocida foto de su infancia junto al campeón del mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada