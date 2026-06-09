Lamine Yamal estrenó su primera figura de cera en Madame Tussauds

El joven delantero español Lamine Yamal, jugador de FC Barcelona, estrenó su primera figura de cera en Madame Tussauds, a pocos días del inicio del Mundial de 2026 y como recuerdo de su impacto en la Eurocopa 2024.

La figura fue presentada en la sede de Berlín y aparece con la camiseta de la selección de España, además de su emblemático gesto con los dedos que forma el 3, el 0 y el 4, en referencia al código postal de Rocafonda, barrio de Mataró donde creció.

El espacio dedicado al fútbol lo ubica junto a Lionel Messi y Jamal Musiala. Según el museo, estar al lado del astro argentino fue una petición del propio Lamine Yamal, quien recordó la conocida foto de su infancia junto al campeón del mundo.