Mulet tilda de "exageración" la AC contra Grau: Bajo esa lógica, también podríamos acusar a Quiroz

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet calificó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau como una "exageración" y planteó que, bajo el mismo criterio que aluden sus impulsores, la oposición podría presentar una AC contra el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseguró que el libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario "es una acusación bastante débil e injusta".

"Establecer este camino y usar la AC contra Grau porque no le calzaron los números, por decirlo en términos generales, y suponer que eso es una conducta lesiva constitucionalmente o que lo hizo de mala fe, me parece una exageración", enfatizó el excandidato presidencial.

"Lo mismo yo podría decir del ministro Quiroz, que nos dijo que iba a llegar el año 2030 en un equilibrio fiscal y ahora nos va a decir que va a haber un déficit del 1,5%; que iba a requerir 6.000 millones de dólares de recortes para equilibrar el gasto con el ingreso y resulta que ya son 6.000 por recorte y 6.200 más por préstamos", fustigó.

Mulet apuntó que el actual ministro de Hacienda "no ha dicho una serie de cosas que ha ido modificando en el transcurso de los tres meses de Gobierno y de la discusión incluso de la ley (de reconstrucción). Uno podría decir: ¿Podríamos acusar a Quiroz entonces?".

"Creo que están elevando el debate a ciertas fricciones que a mi juicio son evitables, porque lo que el país requiere es buscar niveles de crecimiento, mejorar el empleo, y para eso se requiere entendimiento más que esta confrontación", concluyó.