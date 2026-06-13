Mulet tilda de "exageración" la AC contra Grau: Bajo esa lógica, también podríamos acusar a Quiroz
El diputado de la FRVS calificó como "débil e injusto"el libelo presentado por republicanos y libertarios contra el exministro de Hacienda por no cumplir con las proyecciones fiscales.
"Lo mismo yo podría decir del ministro Quiroz, que nos dijo que iba a llegar el año 2030 en un equilibrio fiscal y ahora nos va a decir que va a haber un déficit del 1,5%", apuntó.
"Quiroz no ha dicho una serie de cosas que ha ido modificando en el transcurso de los tres meses de Gobierno y de la discusión incluso de la ley (de reconstrucción). Uno podría decir: ¿Podríamos acusarlo entonces?", dijo Mulet en Cooperativa.