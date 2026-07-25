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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

LDU de Quito publicó mensaje que irritó a hinchas de la U en presentación de Gustavo Alvarez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club ecuatoriano anunció la llegada del extécnico azul.

LDU de Quito publicó mensaje que irritó a hinchas de la U en presentación de Gustavo Alvarez
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El club ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria le mandó una indirecta a Universidad de Chile tras presentar a Gustavo Alvarez como su nuevo director técnico"El club universitario más grande del continente", escribió en sus redes.

El cuadro de Quito presentó este sábado, a través de sus redes sociales, al extécnico azul, cuyo último club fue San Lorenzo, donde tan solo dirigió 13 partidos.

Gustavo Alvarez estuvo al mando de Universidad de Chile durante dos temporadas y se consagró campeón de la Copa Chile y de la Supercopa ante Colo Colo.

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