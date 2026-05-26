Liderada por Hakimi: Marruecos anunció su nómina para el Mundial

Marruecos anunció este martes la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026 con Achraf Hakimi como el nombre más destacado.

El defensa de París Saint-Germain disputará su tercer mundial tras ser eliminado en fase de grupos en Rusia 2018 y lograr una histórica hazaña al conseguir un cuarto puesto en Catar 2022, siendo este el mejor resultado de una selección africana en la historia del torneo.

Hakimi viene de una temporada marcada por las lesiones que lo han hecho ausentarse de 23 partidos durante este curso.

Pese a esto, ha sido parte clave del plantel del conjunto parisino que conquistó el título de liga en Francia y está instalado en la final de Champions League, pudiendo ganar su segunda "Orejona" consecutiva si es que consigue imponerse a Arsenal.

Al lateral se le suman jugadores como Brahim Díaz de Real Madrid y Abdé Ezzazouli, dirigido de Manuel Pellegrini en Betis.

En la Copa del Mundo, los "Leones del Atlas" formarán parte del Grupo B y debutarán contra Brasil el 13 de junio en Nueva Jersey, posteriormente se medirán ante Escocia el 19 en Boston y finalmente se enfrentarán a Haití el 24 en Atlanta.

Los nominados de Marruecos

Arqueros

Yassine Bounou (Al-Hilal-KSA)

Munir El Kajoui (RS Berkane-MAR)

Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca-MAR)

Defensas

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain-FRA)

Nayef Aguerd (Olympique de Marsella-FRA)

Noussair Mazraoui (Manchester United-ING)

Anass Salah-Eddine (FC Twente-HOL)

Chadi Riad (Crystal Palace-ING)

Youssef Belammari (Al Ahly-EGI)

Issa Diop (Fulham-ING)

Redouane Hahlal (Malinas-BEL)

Zakaria El Ouahdi (Genk-BEL)

Mediocampistas

Sofyan Amrabat (Real Betis-ESP)

Ismael Saibari (PSV-HOL)

Neil El Aynaoui (Roma-ITA)

Bilal El Khannouss (Stuttgart-ALE)

Azzedine Ounahi (Girona-ESP)

Ayyoub Bouaddi (Lille-FRA)

Samir El Mourabet (RC Estrasburgo-FRA)

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