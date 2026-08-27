Los detalles del contrato de Lucas Assadi tras convertirse en nuevo jugador de AIK

La extensa etapa de Lucas Assadi en U. de Chile llegó a su fin para dar paso al primer desafío internacional de su carrera, luego de concretarse su transferencia a AIK de Suecia.

La institución de Estocolmo confirmó que el mediocampista de 22 años firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2030, por lo que quedó ligado por más de cuatro temporadas al cuadro sueco.

AIK también precisó que la operación corresponde a un traspaso inmediato acordado con U. de Chile, club en el que Assadi se formó y desarrolló toda su trayectoria profesional antes de partir a Europa.

Otro de los detalles revelados durante su presentación fue el número que utilizará: Assadi vestirá la camiseta 10, dorsal que también ocupó durante su última etapa en el cuadro "azul".

Su estreno dependerá ahora de un trámite administrativo, ya que AIK informó que quedará disponible para ser convocado una vez aprobado su permiso de trabajo en Suecia.

Assadi dejó U. de Chile tras disputar 146 partidos oficiales, marcar 20 goles y entregar 14 asistencias, números destacados por su nueva institución al momento de anunciar la transferencia.

Además, AIK valoró su capacidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo y también en posiciones abiertas por las bandas.