Panamá batió a R. Dominicana con Waterman como figura y se despidió de su gente antes del Mundial

Panamá venció 4-2 a República Dominicana en un amistoso disputado en el Estadio "Rommel Fernández Gutiérrez", despidiéndose de su afición antes del Mundial 2026. Además, Cecilio Waterman, delantero de U. de Concepción, fue la figura del partido, al anotar el tercer gol de su selección.

El jugador de Universidad de Concepción comenzó en el banco de suplentes, pero ingresó al minuto 30 en reemplazo de José Fajardo. Además, asumió la capitanía y marcó el tercer tanto de su selección al eludir al arquero debido a que chocó con un defensor y definió con el arco a su disposición en el minuto 57. Fue sustituido al minuto 72 del partido.

Por su parte, César Yanis, jugador de Cobreasl, fue titular en Panamá y fue reemplazado en el descanso por Yoel Bárcenas.

Los otros goles del encuentro fueron anotados por Tomás Rodríguez (16'), Victor Griffith (44') y Kadir Barría (89') para los locales, mientras que Mariano Díaz (47') y Erick Japa (67') anotaron para los dominicanos.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán su último partido amistoso antes del Mundial ante Bosnia y Herzegovina, el sábado 6 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Energizer Park, en St. Louis, Missouri.

Panamá forma parte del Grupo L, donde se medirá ante Croacia, Inglaterra y Ghana. El debut será ante los africanos, el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el BMO Field en Toronto.