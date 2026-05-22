Pangal Andrade y Pedro Astorga jugaron partido con Zlatan Ibrahimović en Polonia

Los chilenos Pangal Andrade y Pedro Astorga cerraron su paso por Polonia con un intenso empate 3-3 entre Bears y Bulls en Varsovia, en una jornada marcada por la lesión de uno de los primos, la presencia de Zlatan Ibrahimović y un gol nacional.

El exjugador sueco fue el gran protagonista del encuentro disputado en dos tiempos de 30 minutos, ya que ingresó en reemplazo del chico reality, compartiendo en cancha con Astorga y anotó el descuento para poner el 1-2 de Bears.

Luego, Ibrahimović cambió de bando y se sumó a Bulls. Allí, Pangal volvió a la cancha y anotó el segundo tanto, convirtiéndose en pieza clave para sostener el posterior 3-3 final.

En tanto, aunque Astorga jugó la totalidad del partido, comentó a través de redes sociales que sintió molestias en la previa: "Me lesioné, estaba entrenando para las pruebas y me desgarré. Vamos a tomar riesgos no más. Voy con todo lo que tenga".