Pese al brote de ébola: República Democrática del Congo ratificó amistoso con Chile en España

La selección de la República Democrática del Congo (RDC) canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de Fútbol de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica por el brote de ébola en el este del país, al tiempo que ratificó su partidos amistosos en Europa, incluido uno ante la selección chilena en España.

Así lo confirmó este jueves a EFE por teléfono el asesor especial del ministro de Deportes congoleño, Alain Makengo.

"Tras la epidemia del virus del Ébola, el Gobierno y la Federación decidieron trasladar todos los partidos de entrenamiento que estaban programados aquí en Kinsasa", declaró Makengo, al confirmar la disputa de partidos amistosos en Europa.

"El primer partido se disputará el 3 de junio en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca, mientras que el segundo está previsto para el 9 de junio en España, contra Chile", precisó el asesor.

El partido en territorio español está previsto que se juegue en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz, sur).

Makengo aseguró que se han realizado las gestiones diplomáticas necesarias con los dos países europeos para que se celebren estos enfrentamientos de preparación para el Mundial de Fútbol, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Hacemos un llamamiento a los congoleños residentes en Bélgica y España, así como a los de los países vecinos, para que acudan masivamente a apoyar a su selección nacional, que está muy motivada de cara al Mundial de 2026, concluyó el asesor.