Presidente de club de Costa Rica fue detenido para extradición a EE.UU. por narcotráfico

Las autoridades detuvieron este miércoles al empresario Wilder Eusse Osorio, presidente del club Municipal Liberia de la Primera División de Costa Rica, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que Eusse, colombiano nacionalizado costarricense y que manejaba los alias "El Soldado" y "El Tío", fue detenido en San José luego de que se recibiera la solicitud de extradición por la acusación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

"La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense. Como parte de ese proceso, el 10 de junio de 2026 dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra", detalló el Ministerio Público.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que a Eusse se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimos, terrestres y aéreos.

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que Eusse es el presidente del club de fútbol Liberia desde 2020 y que además posee varias estaciones de servicio de venta de combustibles, y que los detalles de la investigación del caso junto a la agencia antidrogas estadounidense DEA no se pueden divulgar en profundidad.

"Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el momento oportuno atenderemos las consultas y emitiremos las declaraciones respectivas", señaló Municipal Liberia a la prensa costarricense en un grupo de chat.