Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago9.9°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Presidente de club de Costa Rica fue detenido para extradición a EE.UU. por narcotráfico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El equipo Municipal Liberia declinó entregar declaraciones al respecto.

Presidente de club de Costa Rica fue detenido para extradición a EE.UU. por narcotráfico
 Prensa Municipal Liberia (Archivo) / Ministerio Público de Costa Rica
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las autoridades detuvieron este miércoles al empresario Wilder Eusse Osorio, presidente del club Municipal Liberia de la Primera División de Costa Rica, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que Eusse, colombiano nacionalizado costarricense y que manejaba los alias "El Soldado" y "El Tío", fue detenido en San José luego de que se recibiera la solicitud de extradición por la acusación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

"La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense. Como parte de ese proceso, el 10 de junio de 2026 dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra", detalló el Ministerio Público.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que a Eusse se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimos, terrestres y aéreos.

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que Eusse es el presidente del club de fútbol Liberia desde 2020 y que además posee varias estaciones de servicio de venta de combustibles, y que los detalles de la investigación del caso junto a la agencia antidrogas estadounidense DEA no se pueden divulgar en profundidad.

"Por el momento, de parte de nuestra institución no vamos a brindar ningún tipo de declaraciones. En el momento oportuno atenderemos las consultas y emitiremos las declaraciones respectivas", señaló Municipal Liberia a la prensa costarricense en un grupo de chat.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada