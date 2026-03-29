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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Seleccionador rumano fue hospitalizado debido a una irregularidad cardíaca

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El combinado dirigido justo quedó fuera del repechaje por el Mundial 2026.

Seleccionador rumano fue hospitalizado debido a una irregularidad cardíaca
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El seleccionador rumano Mircea Lucescu, de 80 años, fue ingresado este domingo en un hospital de Bucarest tras sentirse repentinamente mal durante una reunión con los jugadores, informa la prensa rumana.

Según informa el diario rumano Adevarul, el técnico tuvo repentinas dificultades de respirar y tuvo que interrumpir su reunión de entrenamiento con los jugadores de la selección, la última en Bucarest antes de un amistoso contra Eslovaquia previsto para el martes en Bratislava.

Así mismo, desde el recinto hospitalario y citado por el digital deportivo rumano ProSpor, "el paciente sufría de una importante irregularidad de ritmo cardíaco" y quedó hospitalizado bajo los cuidados necesarios para estabilizar este ritmo.

La prensa descartó que Lucescu pueda viajar a Eslovaquia y recordó también su "disgusto" por la derrota contra Turquía por  1-0 el jueves pasado en las semifinales de la Ruta C del repechaje europeo para el Mundial 2026.

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