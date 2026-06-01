Sin su histórico goleador: Irán anunció su nómina para el Mundial 2026

Este lunes, Amir Ghalenoei, entrenador de Irán, hizo pública la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026, en la que se destaca la ausencia de Sardar Azmoun, tercer goleador histórico del combinado persa con 57 goles en 91 partidos.

La exclusión del atacante se debe, según diversos medios, a una publicación donde aparecía con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, que le valió ser llamado traidor por medios estatales iraníes debido a que el país árabe es aliado de Estados Unidos en el conflicto bélico que mantiene con Irán.

Por otro lado, el estratega contará con Mehdi Taremi, delantero de Olympiacos con pasos por Porto e Inter de Milán como su principal carta de ataque de cara a la cita planetaria.

Irán integrará el Grupo G, en el que debutará contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, sin trasladarse, se medirá ante Bélgica el 21 y finalmente, viajará a Seattle para enfrentarse a Egipto el 26.

Pese a tener todos sus partidos en Estados Unidos, la selección persa concentrará en Tijuana (México) después de que FIFA aprobara el cambio de sede desde Tucson (Arizona) debido a la guerra declarada.

La nómina de Irán para el Mundial

Arqueros

Alireza Beiranvand (Tractor FC-IRN)

Seyed Hossein Hosseini (Sepahan SC-IRN)

Payam Niazmand (Persépolis FC-IRN)

Defensas

Danial Eiri (Malavan Bandar Anzali-IRN)

Ehsan Hajsafi (Sepahan SC-IRN)

Saleh Hardani (Esteghlal FC-IRN)

Hossein Kanaani (Persépolis FC-IRN)

Shoja Khalilzadeh (Tractor FC-IRN)

Milad Mohammadi (Persépolis FC-IRN)

Ali Nemati (Foolad Khuzestan-IRN)

Ramin Rezaeian (Foolad Khuzestan-IRN)

Mediocampistas

Rouzbeh Cheshmi (Esteghal FC-IRN)

Saeid ⁠Ezatolahi (Shabab Al-Ahli-UAE)

Mehdi Ghaedi (Al-Nasr Dubai-UAE)

Saman Ghoddos (Kaliba FC-UAE)

Mohammad Ghorbani (Al-Wahda FC-UAE)

Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender-BEL)

Mohammad Mohebi (Sepahan SC-IRN)

Amir Mohammad Razzaghinia

Mehdi Torabi (Tractor FC-IRN)

Aria Yousefi (Sepahan SC-IRN)

Delanteros