¿Sucesor de Darío Osorio? Midtjylland oficializó al venezolano David Martínez

El extremo venezolano David Martínez, de 20 años, fue oficializado este martes como nuevo jugador de FC Midtjylland, movimiento que se produce en medio de las avanzadas negociaciones para la salida del seleccionado chileno Darío Osorio a Crystal Palace.

El conjunto danés informó que Martínez llegó procedente de Los Angeles FC de la MLS y firmó un contrato por cinco temporadas, convirtiéndose en uno de los movimientos más relevantes del club durante el cierre del mercado europeo.

Su incorporación está directamente relacionada en Dinamarca con el futuro de Osorio. El medio danés Bold apuntó al venezolano como el "sustituto directo" del formado en Universidad de Chile, quien este martes no participó del entrenamiento de Midtjylland mientras se resuelve una eventual partida a Inglaterra.

Una fuerte inversión de Midtjylland

La prensa danesa informó además que Midtjylland realizó una importante inversión para quedarse con Martínez. Según los reportes, la operación parte en torno a los 7,3 millones de euros y puede alcanzar los nueve millones dependiendo del cumplimiento de distintas variables, cifra que lo puede transformar en la contratación más cara realizada por un club de la Superliga danesa.

Martínez desarrolló las últimas temporadas de su carrera en Los Angeles FC y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. Además, ya cuenta con presencia en la selección venezolana.

Osorio está cerca de Crystal Palace

La oficialización del venezolano se produjo mientras Osorio está próximo a convertirse en nuevo jugador de Crystal Palace. El periodista Ben Jacobs informó que la negociación contempla un préstamo, un pago de dos millones de euros por la cesión y una obligación de compra de 26 millones, además de otros cuatro millones en variables.

De concretarse en esas condiciones, la operación por Osorio se convertirá en una venta récord para el fútbol danés una vez que se active la obligación de compra, mientras Midtjylland ya aseguró al jugador señalado como su reemplazante en el plantel.