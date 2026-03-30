Tribunal francés desestimó demanda de Cardiff contra Nantes por la muerte de Emiliano Sala

Este lunes, el Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda de indemnización que interpuso Cardiff City contra Nantes FC por la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, en un accidente de avión el 21 de enero de 2019.

El club galés demandaba al conjunto galo 122,2 millones de euros por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con la camiseta de Cardiff antes del fatal accidente en el canal de la Mancha.

La cifra de 122,2 millones surgieron tras cálculos con una escala de puntos y goles esperados por Cardiff City, que consideró la ausencia del argentino como factor en su descenso a la Segunda inglesa el mismo año de la tragedia.

Sin embargo, el tribunal aparte de negar el recurso de los "Blue Birds", también les condenó a pagar 480.000 euros a Nantes FC, repartidos en 300.000 por perjuicio moral y 180.000 por costas legales.

Esta no es la primera vez que Cardiff recibe un portazo judicial relacionado a la muerte de Sala. La entidad británica tampoco tuvo éxito en convencer al Tribunal francés de que reconociese la culpa de Nantes por haber contado con Willie McKay como intermediario en el fichaje y organización del vuelo privado que terminó en la tragedia, y en el que se apuntaron ciertas irregularidades.

El club británico también se había negado a desembolsar los 17 millones por la transferencia de Sala, de los cuales ya ha pagado alrededor de la mitad por orden de la FIFA y el TAS.