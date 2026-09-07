Un crack de verdad: Luka Modric seguirá con la selección croata en la próxima fecha FIFA

El capitán Luka Modric seguirá en la selección croata en la nueva etapa del técnico Slaven Bilic, quien incluyó al mediocampista de AC Milan en la convocatoria de los próximos compromisos de la Liga de Naciones, a pesar de que el jugador cumplirá 41 años este miércoles 9.

Bilic anunció la lista croata y la presencia de Modric este lunes en una rueda de prensa, con lo que se prolonga una carrera internacional en la que el centrocampista suma ya 202 partidos y ha sido clave en los mayores éxitos del fútbol croata.

"Es muy importante para nosotros dentro y fuera del campo. Modric fue el mejor jugador de Milan contra Juventus. Y no lo persuadí de nada, él está entregado a Croacia y su selección y es beneficioso para todos", señaló Bilic, que afronta su segunda etapa al frente del equipo nacional croata después de su etapa entre 2006 y 2012.

Croacia se enfrentará con República Checa en Praga el 26 de septiembre, después jugará a domicilio con España el 29 y recibirá a Inglaterra el 3 de octubre y a España el 6 del próximo mes.

El técnico explicó que mantuvo una larga conversación de "dos o tres horas" con el capitán croata antes de cerrar la convocatoria y destacó su compromiso con el equipo nacional.