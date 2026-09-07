Sueldos han crecido 2,8% entre enero y julio de 2026
El INE dio detalles de la medición de las remuneraciones reales, ajustadas por la inflación acumulada.
El INE dio detalles de la medición de las remuneraciones reales, ajustadas por la inflación acumulada.
Durante julio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en 12 meses de 7,8% y 8,7%, respectivamente.
"Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", comentó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Con esta cifra, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustada a la inflación- creció 4,1% en 12 meses, acumulando una variación de 2,8% entre enero y julio de este año.
El reporte del INE agrega que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.599, anotando un alza interanual de 8,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.399, lo que significó una variación anual de 8,6%; mientras que para los hombres se situó en $7.782, registrando un aumento de 8,5% en el mismo período".
En esa línea, "la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,9%".