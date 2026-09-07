Sueldos han crecido 2,8% entre enero y julio de 2026

Durante julio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en 12 meses de 7,8% y 8,7%, respectivamente.

"Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", comentó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con esta cifra, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustada a la inflación- creció 4,1% en 12 meses, acumulando una variación de 2,8% entre enero y julio de este año.

El reporte del INE agrega que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.599, anotando un alza interanual de 8,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.399, lo que significó una variación anual de 8,6%; mientras que para los hombres se situó en $7.782, registrando un aumento de 8,5% en el mismo período".

En esa línea, "la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,9%".