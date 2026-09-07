Ubilla: Es una brutalidad que el 40% de los chilenos considere "enemigo" a Argentina

En El Primer Café de este lunes, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) mostró sorpresa y alarma ante los resultados de la encuesta Cadem publicada el fin de semana respecto a un empeoramiento en la percepción ciudadana respecto a las relaciones con Argentina.

"Me sorprende, me parece increíble que el 40 por ciento de los chilenos y chilenas considere a Argentina como un enemigo de Chile. Es una brutalidad", dijo Ubilla en Cooperativa.

Destacó además que, "distribuido eso por grupos políticos, el 54 por ciento de la izquierda considera que Argentina es un enemigo".

Por otro lado, "cuando se pregunta respecto a los derechos de Chile en el Estrecho de Magallanes, el 71 por ciento considera que Argentina tiene pretensiones territoriales en el Estrecho de Magallanes"; situación que preocupa a "los que somos más viejos, que nos acordamos de los años tensos de los 80".

En esta línea, advirtió, "ojo con usar frases (altisonantes) que son, tal vez, empáticas con ese 40 por ciento, o con ese 50 y tantos por ciento si es público de la izquierda".

Al mismo tiempo, apuntó Ubilla, en alusión a los últimos dichos de la senadora argentina Patricia Bullrich: "Yo no me trago esto de que 'me equivoqué', que 'era el Canal Beagle y no era el Canal Estrecho de Magallanes' (al que se refería)... Cuando hay tres o cuatro errores sistemáticos en una semana, habla de una situación que a lo menos tiende a la confusión".

Señalado aquello, y citando al excanciller Ignacio Walker, el hoy representante de Libertad y Desarrollo abogó por una política exterior "de no estridencia", y por confiar en que el Ministerio "tiene su propia estrategia" y que no corresponde que, desde el propio país, "estemos quitándole fuerza" mediante críticas a través de la prensa.

El canciller Pérez Mackenna, "candidato a salir" del Gobierno

Nicolás Freire, director ejecutivo de Fabrica Chile, centro de pensamiento ligado al Partido Liberal, consideró que, "en esta situación, Argentina nos ha dado cancha, tiro y lado".

"Coincido con Rodrigo (Ubilla) y qué bueno que hace el énfasis: aquí no hay errores argentinos que después se desmientan por la prensa. Toda acción es medida (...). No creo en la ingenuidad, cuando esa declaración (de Bullrich) se hace justo después de una declaración que se firma de manera conjunta (entre ambos gobiernos), donde Argentina se cuida muy bien de no hablar del decreto (457 sobre el control del Estrecho) y nos pone en una situación muy distinta de lo que ha sido en los últimos 50 años respecto a nuestra relación con el Reino Unido", repasó.

"Evidentemente, Argentina ha dado muestras de cómo actuar, por lo menos astutamente, en ámbito internacional", señaló Freire, que contrastó dicha actitud con "la respuesta bastante al debe que ha tenido Chile".

"Uno no pide estridencia, nadie pide que el Presidente (Kast) salga diciendo que 'Argentina ya nos ha robado suficiente territorio'; cosa dijo en un tuit el año 2020... En el rol que tiene (hoy) desde la perspectiva institucional, se cuida de dar ese tipo de declaraciones, pero claramente uno espera que exista un poquito más de firmeza", opinó.

En términos generales, continuó el pensador liberal, "me cuesta entender cómo se podría decir que este canciller (Francisco Pérez Mackenna) ha actuado bien... Quien puso la expectativa de que a Argentina se le iba a exigir la firma del decreto (modificado) fue el mismo canciller, que ha operado con una lógica errante: declara socio estratégico a Estados Unidos y el día después hay un 12,5 por ciento de impuestos que se ponen sobre la mesa".

"No sé quién lo ha hecho peor, si el Presidente o el canciller, pero no me cabe duda de que quien está más en riesgo de pagar cierto costo (en este contexto) es el canciller, que incluso desde sectores propios está siendo fuertemente criticado. Yo creo que es candidato, por cierto, a salir dentro de un eventual próximo cambio de gabinete que pueda hacer el Presidente", sentenció el cientista político.