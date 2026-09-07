A menos de un mes de su salida: Natalia Duco vuelve a La Moneda y se integrará al Segundo Piso

A solo 24 días de haber presentado su renuncia al Ministerio del Deporte, Natalia Duco concretará su retorno a La Moneda luego de ser nombrada como parte del denominado Segundo Piso, el equipo de asesores directos del Presidente José Antonio Kast.

Según reveló The Clinic, la otrora secretaria de Estado se sumará al grupo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval, sellando un rápido regreso al núcleo de Palacio luego de haber encabezado el Mindep durante los primeros cinco meses de la administración.

El movimiento configura un particular enroque en el Ejecutivo: Duco había dejado la cartera en el ajuste ministerial del pasado 14 de agosto, instancia en la que asumió como nuevo ministro Francisco Riveros, quien hasta ese momento se desempeñaba, precisamente, como integrante del Segundo Piso.

La salida de Duco estuvo precedida por una controversia derivada del uso indebido de un automóvil fiscal para un traslado que, en primera instancia, fue presentado como parte de su agenda laboral.

Sin embargo, la posterior divulgación de un video respecto de la actividad desmintió dicha versión, abriendo un flanco administrativo con la Contraloría General de la República. La crisis terminó costándole el puesto tanto a Duco como a su entonces subsecretario, Andrés Otero.

Pese a este episodio, el Mandatario evitó dramatizar su salida durante el cambio de gabinete. En dicha ceremonia, Kast agradeció públicamente a la exdeportista por su "compromiso, lealtad y trabajo incansable", catalogó la determinación como una medida "difícil y dolorosa", y matizó la controversia al asegurar que lo ocurrido correspondió a "un error que cualquiera puede cometer", blindaje que hoy se materializa con su reincorporación al Gobierno.