[VIDEO] Arquero uruguayo fue expulsado y se fue a la tribuna a pelear con hinchas

El fútbol uruguayo se vio sacudido por un grave hecho de violencia en el triunfo por 2-1 de Central Español sobre Deportivo Maldonado, por la novena fecha del Torneo de Apertura, en un resultado que pasó a segundo plano debido a la descontrolada reacción del portero suplente del cuadro de colonia, Emiliano Márquez.

Cuando transcurría el tiempo añadido de la segunda mitad en el Estadio Parque Palermo, el juez del encuentro, Kevin Fontes, decidió expulsar a Márquez, quien se encontraba en el banco de relevos del equipo dirigido por Pablo De Ambrosio.

Siguiendo el protocolo, el meta debía retirarse directamente hacia los vestuarios. Sin embargo, tras intercambiar una serie de insultos con la parcialidad visitante, el golero cambió su recorrido. Ante la sorpresa de los presentes, Márquez abrió la reja de seguridad e ingresó a la tribuna de Deportivo Maldonado para perseguir y enfrentarse a los golpes con un simpatizante del cuadro "Verdirrojo".

El bochornoso episodio empañó la victoria de Central Español y se espera que, tras el informe arbitral, el arquero reciba una dura sanción por parte del tribunal de disciplina del fútbol charrúa debido a su irresponsable e inédita conducta.