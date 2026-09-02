[VIDEO] Bochorno en Uruguay: Arquero de Danubio se fue a los golpes con hinchas que invadieron la cancha

Un insólito y violento episodio sacudió al fútbol uruguayo ayer martes luego de que barristas de Danubio invadieran la cancha para agredir a sus propios futbolistas, desatando una pelea a golpes de puño tras la eliminación en la Copa de Uruguay.

El cuadro de "La Franja" cayó por 2-0 frente a Montevideo City Torque, resultado que desató la furia de los fanáticos, quienes varios de ellos encapuchados, vulneraron la seguridad y saltaron al césped para increpar e insultar a figuras como Sebastián Rodríguez.

Sin embargo, la situación escaló cuando el joven arquero Kevin Martínez (20 años) corrió desde su área para defender a sus compañeros y encaró a los invasores, trenzándose a golpes de puño y patadas con los barristas.

Tras varios segundos de caos y agresiones cruzadas en pleno terreno de juego, el personal policial ingresó para intervenir y disipar los incidentes, escoltando a los deportistas hacia la zona de camarines.

El tenso momento es reflejo del delicado presente que vive Danubio, ya que además de este traspié copero, el equipo se encuentra en zona de descenso directo en el Campeonato Uruguayo, a siete puntos de distancia de Montevideo Wanderers.

A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la institución o de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se anticipan severas sanciones y castigos disciplinarios para el club tras estos graves hechos de violencia.

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