Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago8.6°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Cecilio Waterman anotó un golazo para Panamá en amistoso ante República Dominicana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador de Universidad de Concepción tuvo gran definición para el tercero de su selección.

[VIDEO] Cecilio Waterman anotó un golazo para Panamá en amistoso ante República Dominicana
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El panameño Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción, anotó un golazo para su selección, el 3-1 parcial en el amistoso ante República Dominicana, preparatorio para el Mundial de 2026 que arrancará la próxima semana.

Waterman arrancó como suplente en Panamá e ingresó a los 30 minutos de juego, quedando como capitán en la cancha.

Y en la segunda parte, recibió un pase quirúrgico de Andrés Andrade desde la zaga, tuvo un gran control y aprovechó el choque del arquero Xavier Valdés con el defensa dominicano, para sacarse el marcaje y marcar ante el pórtico vacío, desatando la alegría de la hinchada panameña, que fue a despedir a su selección antes del Mundial.

Revisa el gol de Waterman para Panamá: 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada