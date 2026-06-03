[VIDEO] Cecilio Waterman anotó un golazo para Panamá en amistoso ante República Dominicana
El jugador de Universidad de Concepción tuvo gran definición para el tercero de su selección.
El jugador de Universidad de Concepción tuvo gran definición para el tercero de su selección.
El panameño Cecilio Waterman, delantero de Universidad de Concepción, anotó un golazo para su selección, el 3-1 parcial en el amistoso ante República Dominicana, preparatorio para el Mundial de 2026 que arrancará la próxima semana.
Waterman arrancó como suplente en Panamá e ingresó a los 30 minutos de juego, quedando como capitán en la cancha.
Y en la segunda parte, recibió un pase quirúrgico de Andrés Andrade desde la zaga, tuvo un gran control y aprovechó el choque del arquero Xavier Valdés con el defensa dominicano, para sacarse el marcaje y marcar ante el pórtico vacío, desatando la alegría de la hinchada panameña, que fue a despedir a su selección antes del Mundial.
Revisa el gol de Waterman para Panamá: