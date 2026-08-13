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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] El comentado abrazo de Messi con un jugador de León en pleno partido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La secuencia fue ampliamente compartida en redes sociales.

[VIDEO] El comentado abrazo de Messi con un jugador de León en pleno partido
 Club León (X)
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Club León venció y eliminó a Inter Miami en el cierre de la fase grupal de la Leagues Cup, pero una de las postales destacadas del duelo fue el abrazo de Lionel Messi y el defensor Jhohan Romaña.

Tras un mano a mano que terminó con el balón escapándose por la línea de fondo, ambos jugadores terminaron abrazados en el área mexicana. Incluso, el colombiano levantó al argentino.

"Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño", señaló el club verde en redes sociales para Messi, en su regreso a las canchas tras asistir al funeral de su padre en Rosario.

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