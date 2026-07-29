[VIDEO] Guardiola abrió su campamento a 28 niños palestinos afectados por la guerra en Gaza

El entrenador y exfutbolista español Josep Guardiola abrió las puertas de su campamento de verano, que organiza la Fundación Guardiola Sala, a 28 niños palestinos afectados por la guerra en la Franja de Gaza, que pudieron participar de entrenamientos y otras actividades junto con el resto de sus compañeros.

"La iniciativa comenzó en enero cuando un joven palestino residente en Barcelona contactó con los organizadores, con la esperanza de cumplir el sueño de los niños palestinos de conocer a Pep Guardiola, entrenador muy admirado en Palestina por su postura clara y pública sobre la causa palestina", explicó en su web el periódico Al-Araby Al-Jadeed.

Los niños llegaron a Cataluña para participar en la sexta edición del 'Pep Summer Camp', que se desarrolla en el Hotel Condes del Pallars, en Rialp (Lérida), y se incorporaron a las actividades habituales como participantes regulares.

El propio Guardiola, extécnico de Barcelona, de Bayern Múnich y de Manchester City, visitó el campamento, donde compartió momentos con los niños, sonriendo e interactuando con ellos, según puede apreciarse en algunos vídeos que han circulado en redes sociales como X y de los que se hizo eco el medio Al-Araby Al-Jadeed.