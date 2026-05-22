[VIDEO] Lukas Podolski anunció su retiro del fútbol a los 40 años

A sus 40 años, el crack alemán Lukas Podolski anunció que dejará el fútbol profesional este sábado 23 de mayo, cuando dispute el último partido de la temporada 2025/2026.

Mediante un video en conjunto con Gornik Zabrze, su club de infancia, el delantero anunció que comenzará un nuevo capítulo en su vida, ya que hace pocos días se había hecho oficial que compró el equipo.

A lo largo de su carrera, Podolski pasó por equipos como Bayern Múnich o Arsenal y fue internacional con la selección de Alemania, marcando 49 goles para los "teutones", además de conquistar el Mundial de Brasil 2014 tras vencer a Argentina en el Estadio Maracaná.

También dijo presente en las Copas del Mundo de 2006 y 2010, además de la Eurocopa 2004, el subcampeonato de 2008 y las semifinales continentales de 2012 y 2016.

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