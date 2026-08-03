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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Padre e hijo fueron rivales y conmovieron al fútbol uruguayo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jonathan Dos Santos, delantero de Progreso, y su hijo Agustín, mediocampista de Nacional, rompieron en llanto tras el partido disputado en el Gran Parque Central.

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Los futbolistas uruguayos Jonathan y Agustín Dos Santos protagonizaron una de las imágenes más emotivas del fin de semana al fundirse en un prolongado abrazo después del triunfo 2-1 de Nacional sobre Progreso.

El padre forma parte del plantel de Progreso, mientras que su hijo fue titular en Nacional durante el encuentro correspondiente al Torneo Intermedio. Aunque Jonathan permaneció en la banca y ambos no coincidieron dentro de la cancha, se buscaron al término del partido y lloraron durante un abrazo que se extendió por más de un minuto.

Agustín compartió posteriormente imágenes del momento y escribió: "Un sueño hecho realidad, te amo papá". Compañeros y rivales se acercaron para felicitarlos mientras ambos continuaban abrazados sobre el césped.

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