[VIDEO] ¿Por qué tan lento? El viral lanzamiento penal que se vio en la Copa del Caribe

Un insólito momento se vivió en la Copa del Caribe, certamen que reúne a los campeones de las ligas de la zona afiliada a la Concacaf, luego de que Trayvon Reid, jugador jamaiquino de Mount Pleasant se tomara su tiempo al momento de lanzar un penal en el duelo ante Club Sando, de Trinidad y Tobago.

Cuando su equipo ganaba por 0-1, Reid se paró en el semicírculo del área y caminó a paso corto y lentamente al balón antes de sacar su disparo.

¿El resultado? El tiro fue muy despacio y terminó siendo contenido por el portero rival.

Mira acá el desopilante momento