La U y rumor sobre cambio de nombre: "Ni siquiera en tono de broma"

Universidad de Chile salió al paso de versiones de prensa que apuntaban a una eventual modificación en el nombre histórico del club en medio del conflicto que Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, con la Casa de Estudios.

De acuerdo a lo expresado en los medios, se aseguró que al interior de Azul Azul existía inquietud ante un posible quiebre en las negociaciones del convenio de uso de marca y símbolos con la casa de estudios, por lo que la mesa directiva laica manejaba una alternativa bajo la manga para rebautizar al equipo bajo la denominación de "Leones".

Frente a la rápida viralización de esta información y la molestia desatada en la hinchada estudiantil, desde el club emitieron una tajante aclaración para descartar cualquier intención de alterar la identidad del elenco universitario.

"Nunca, ni siquiera en tono de broma, se ha discutido en nuestro directorio un posible cambio de nombre del Club Universidad de Chile", enfatizaron con fuerza desde la entidad "laica".

En la misma línea, aseguraron que las conversaciones para renovar el histórico acuerdo van bien encaminadas: "El convenio, que ya lleva 20 años, con seguridad tendrá mejoras en favor de ambas partes, y la U seguirá siendo siempre la Universidad de Chile", sentenciaron, sepultando las especulaciones sobre un eventual cambio de nombre.