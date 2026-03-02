Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEOS] Marcelo Moreno Martins anotó y dio asistencia en su primer partido de vuelta al fútbol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Oriente Petrolero goleó en el debut del "9" de 38 años.

[VIDEOS] Marcelo Moreno Martins anotó y dio asistencia en su primer partido de vuelta al fútbol
 Oriente Petrolero (Facebook)
contenido de servicio
En portada

El experimentado delantero boliviano Marcelo Moreno Martins jugó su primer partido tras poner pausa a su retiro y aportó nada menos que un gol y una asistencia en el triunfo 5-1 de Oriente Petrolero sobre Real Tomayapo.

Moreno, que volvió a las canchas con la ilusión de llegar al Mundial 2026 con Bolivia, ingresó desde la banca al minuto 62 y a los 90+2' habilitó a Nabil Nacif para el 4-1 parcial.

Luego, a los 90+7', Moreno Martins cerró la goleada anotando desde el punto penal.

En portada