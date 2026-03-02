Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional
[VIDEOS] Marcelo Moreno Martins anotó y dio asistencia en su primer partido de vuelta al fútbol
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Oriente Petrolero goleó en el debut del "9" de 38 años.
El experimentado delantero boliviano Marcelo Moreno Martins jugó su primer partido tras poner pausa a su retiro y aportó nada menos que un gol y una asistencia en el triunfo 5-1 de Oriente Petrolero sobre Real Tomayapo.
Moreno, que volvió a las canchas con la ilusión de llegar al Mundial 2026 con Bolivia, ingresó desde la banca al minuto 62 y a los 90+2' habilitó a Nabil Nacif para el 4-1 parcial.
Luego, a los 90+7', Moreno Martins cerró la goleada anotando desde el punto penal.