[VIDEOS] Marcelo Moreno Martins anotó y dio asistencia en su primer partido de vuelta al fútbol

El experimentado delantero boliviano Marcelo Moreno Martins jugó su primer partido tras poner pausa a su retiro y aportó nada menos que un gol y una asistencia en el triunfo 5-1 de Oriente Petrolero sobre Real Tomayapo.

Moreno, que volvió a las canchas con la ilusión de llegar al Mundial 2026 con Bolivia, ingresó desde la banca al minuto 62 y a los 90+2' habilitó a Nabil Nacif para el 4-1 parcial.

Luego, a los 90+7', Moreno Martins cerró la goleada anotando desde el punto penal.