"Hasta los perros les tiramos": El recuerdo de Iván Zamorano sobre la Libertadores de Colo Colo en 1991

El histórico excapitán de la selección chilena, Iván Zamorano, protagonizó un distendido momento en Estados Unidos al recordar la campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, rememorando en particular la polémica semifinal ante Boca Juniors.

"Bam Bam", quien actualmente se desempeña como comentarista deportivo para la cadena internacional Telemundo, asistió como invitado al espacio "From Roots to Soul", una muestra interactiva organizada por la Conmebol en Miami.

En la instancia, el otrora delantero de Real Madrid e Inter de Milán compartió con hinchas y medios de comunicación, momento en el cual aprovechó de fotografiarse con las réplicas de los trofeos del continente.

Al posar frente a las cámaras, el exatacante buscó de inmediato la chapa de Colo Colo en la Copa Libertadores. "Quiero que se vea", pidió a los reporteros gráficos en un registro subido por ESPN.

"Esta se la ganamos a Olimpia", comentó el exfutbolista entre risas, para luego traer a la memoria la llave de semifinales ante el cuadro "Xeneize" en el Estadio Monumental.

"Con Boca fue... uf. Hasta los perros les tiramos", lanzó con humor, aludiendo a los recordados incidentes de aquel compromiso de vuelta en Macul, donde incluso el perro policial "Ron" terminó mordiendo al arquero argentino Carlos Navarro Montoya.