Gael Yeomans: Es importante avanzar en una agenda común con los sectores progresistas

La diputada por la Región Metropolitan, Gael Yeomans se convertirá en la próxima presidenta del Frente Amplio tras imponerse en las elecciones del fin de semana ante la actual timonel, Constanza Martínez, y este lunes delineó sus objetivos para la conducción de la colectividad.

La abogada, que ganó las elecciones internas con un amplio margen, aunque con una participación inferior al 20% de la militancia, señaló esta mañana que buscará en lo inmediato articular junto a los otros partidos de oposición un frente común de cara a la agenda de seguridad del Gobierno para hacer propuestas.

"Hemos concluido que es importante avanzar en una agenda común con los sectores de la alianza progresista. Para eso es necesario poder avanzar a una coalición progresista", recalcó.

Asimismo, afirmó que "hay una agenda en seguridad en donde ya se ha trabajado para poder tener una agenda de respuesta, pero también que vaya a proponer. Y ahí el levantamiento al secreto bancario, por ejemplo, y que lamentablemente el Gobierno no le ha puesto la celeridad para poder dar el debate dentro del Congreso. Por otro lado, también tenemos la agenda laboral y también la arremetida que han tenido en materia de género y los derechos de las mujeres".

"Eso nosotros lo vamos a ir a defender, lo ponemos como prioridad y vamos a buscar alianzas, articulación para poder oponernos a los retrocesos y así vamos a enfrentar al Gobierno de José Antonio Kast", concluyó.

Constanza Martínez: Contará con una secretaria general que va a trabajar arduamente

La actual timonel frenteamplista Constanza Martínez será parte de la nueva directa como secretaria general y afirmó que comenzarán a trabajar rápidamente para respaldar a Yeomans.

"Todas mis felicitaciones a mi compañera Gael Yeomans, que sin duda va a estar a la altura de este desafío y va a contar con una secretaria general que va a trabajar arduamente por constituir un partido que sea más fuerte en regiones, que escuche más a su militancia de base, que es algo que también salió mucho durante la campaña y que sin duda nos vamos a poner desde ya a trabajar", afirmó.

Igualmente, sostuvo que se encuentra orgullosa del FA, "del trabajo que se produjo también en el Gobierno, a la salida de él, y hoy día quedan muchos desafíos por delante".

Squella proyectó que el Frente Amplio seguirá "negando la sal y el agua"

Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, ve poca esperanza de cambio en la actitud del FA hacia el Gobierno: "No sé qué más en la línea de negar la sal y el agua podría crecer en el Frente Amplio, pero entiendo que quienes han visto de cerca el comportamiento de la nueva presidenta van en esa línea".

"Quiero creer que al menos en la agenda que hoy día tenemos sobre la mesa en materia de seguridad, dejen de lado sus reproches políticos, sus ideologías, y se sumen a lo que la inmensa mayoría de los chilenos está pidiendo. Habrá espacios en otras materias para discutir, para que hagan el punto, para que se muestren más de izquierda que el Partido Comunista", planteó.

La nueva mesa del Frente Amplio asumirá el próximo martes 25 de agosto y la ceremonia de traspasado de mando se realizará el sábado 29.