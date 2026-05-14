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Tópicos: Deportes | Fútbol | Iván Zamorano

Iván Zamorano compartió histórico recuerdo con Marcelo Salas rumbo a Francia 98

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Bam bam" mostró una postal con el "Matador", retratados "después de una gran batalla".

Iván Zamorano compartió histórico recuerdo con Marcelo Salas rumbo a Francia 98
 @bambam9oficial / Pepe Alvujar (Archivo)
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El excapitán de La Roja Iván Zamorano, por medio de redes sociales, llamó la atención de los hinchas con un recuerdo de las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo de Francia 1998.

En una historia de Instagram, "Bam bam" compartió una fotografía junto a Marcelo Salas en los pasillos del Estadio Nacional "después de una gran batalla". La publicación fue acompañado por el mítico tema "Chileno de Corazón".

La postal, capturada por el experimentado fotógrafo Pepe Alvujar, corresponde al 6 de julio de 1997; tras la goleada de Chile a Ecuador por 4-1 ante casi 75 mil personas.

En aquella noche Zamorano anotó un doblete y Salas aportó un gol, al igual que Fabián Estay. Alex Aguinaga puso el gol forastero.

 Imagen foto_00000002

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