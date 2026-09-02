Zamorano y el fichaje de Osorio por Crystal Palace: "Llegar a la Premier no es fácil"

Mucho revuelo generó el fichaje del volante chileno Darío Osorio por Crystal Palace, tanto que incluso el mismo Iván Zamorano, leyenda de La Roja, valoró la operación durante un evento deportivo celebrado en Santiago.

El histórico exgoleador de Real Madrid se mostró optimista: "Después de estar tres años en en Dinamarca (en Midtjylland) es un paso muy importante para su reinvención. Es un fútbol mucho más dinámico, exigente y eso le va a hacer bien a él y a la selección".

Asimismo, el otrora goleador comparó el camino del oriundo de Hijuelas con sus propios inicios: "Primero llegué a St. Gallen, después a Sevilla y se me dio la oportunidad de jugar en Real Madrid. Está dando los pasos exactos, el camino correcto como para seguir creciendo, seguir evolucionando".

"Es un chico que tiene muchísimo futuro, tiene 22 años recién, así que esperemos que Crystal Palace le haga muy bien, como decía estar o llegar a la Premier no es fácil", concluyó.