Manuela Martelli y Paulina Urrutia quieren "dar la pelea" en la carrera al Oscar de "El Deshielo"

Una carrera a los Oscar "super desafiante" es la que se inicia para la cineasta Manuela Martelli con su segunda película, "El Deshielo", tras ser elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los próximos Premios de la Academia.

"Estamos con muchas ganas y estamos muy alegres, honrados, agradecidos, porque son nuestros pares los que nos eligen y porque significa representar a una industria, que es una industria incipiente, de mucho talento", aseguró la directora al conversar con Cooperativa sobre su segundo largometraje tras "1976".

Martelli destacó el buen momento para el cine chileno en diferentes instancias internacionales, incluyendo premios y estrenos mundiales en festivales como Cannes, Toronto y Venecia, esperando volver a instalar una obra chilena en la categoría de Mejor película internacional, algo que no se ha conseguido desde la nominación y triunfo de "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, en 2018.

"Ya hemos visto cómo hemos conquistado espacios, premios, festivales, y ahora tenemos muchas ganas de dar la pelea", expresó entusiasmada la directora, quien ya cuenta con el respaldo de Kino Lorber para su estreno en salas estadounidenses en enero de 2027 y su distribución latinoamericana a cargo de Mubi con el foco puesto en México, Brasil y Argentina.

La desaparición de una joven desata el conflicto desde la mirada de una niña. (Foto: Ronda Cine)

Ambientada en 1992, en plena transición, la historia sigue a una niña de nueve años llamada "Inés" (Maya O'Rourke), que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a "Hanna" (Maia Rae Domagala), una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores. La desaparición de "Hanna" altera la vida cotidiana del hotel y lleva a "Inés" a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean.

Paulina Urrutia, que interpreta a la abuela de "Inés" en la película, valoró que la Academia nacional haya elegido a "El Deshielo" al ser un largometraje hecho en locaciones en regiones, en plena cordillera de la Región de la Araucanía, mostrando una imagen diferente del país para el extranjero.

"Es muy importante que haya una imagen de Chile que es muy original", destacó la actriz y exministra de Cultura en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.

La protagonista del premiado documental "La Memoria Infinita" reflexionó que, "pese a que somos un país andino, en general no nos identificamos con este paisaje y cómo este paisaje es parte, es un personaje más de la película".

"Es representación de la diversidad geográfica que tiene el país y que se haya filmado casi íntegramente en una región, en la Región de La Araucanía, es muy relevante, porque es una imagen a la cual internacionalmente nos vemos muy asociados, pero nacionalmente no nos sentimos identificados con ese paisaje", aseveró la actriz.

Tras su estreno mundial en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, "El Deshielo" llega a los cines nacionales este jueves 3 de septiembre.

El listado de las películas finalistas de la categoría se conocerá el 15 de diciembre, mientras que las cinco nominadas serán reveladas el 21 de enero de 2027 de cara a la ceremonia de los Oscar a realizarse el 14 de marzo del próximo año.