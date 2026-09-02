Bitar hizo un "juramento con la democracia" cuando pensó que la dictadura lo mataría

En el marco del lanzamiento de su nuevo libro "Ocho presidentes y un dictador", el exministro Sergio Bitar (PPD) dialogó con Cooperativa sobre su compromiso con la democracia y el daño causado al país durante la dictadura.

En conversación con Lo que Queda del Día, Bitar destacó, "primero, estar vivo", y a sus 85 años, mantener "hasta hoy un compromiso" con la democracia.

"Hoy día estamos trabajando en proyecto del Chile del 2050, siempre pensando en la democracia y en la inclusión social", relató el ingeniero.

Sobre sus recuerdos de la dictadura y su razón para seguir en política, recordó que, detenido tras el golpe por haber sido ministro de Salvador Allende, "hubo un momento en que pensé que me mataban".

"Nos habían trasladado a Escuela Militar a los que eran ministros, senadores, rector de una universidad (...) después nos mandan a Isla Dawson y en ese trayecto en que nos empujan, nos amarran, llegamos de noche a Punta Arenas y nos llevaron en una tanqueta, donde se produjo una cosa rarísima: cabían como ocho personas y había un ruido infernal. (A uno de los militares que vigilaban) se le sale una bala, parece que golpean una metralleta, rebota y le pega a uno de los compañeros nuestros".

"Como consecuencia de eso, cuando llegamos a la isla, yo pensé 'no puedo vivir con la represión y todo mi país en represión, con presos y muertos. Yo voy a dedicar mi vida a la democracia', y eso fue una especie de juramento que me hice a mí mismo. (Sin embargo) me echaron 10 años del exilio, así que tuvimos que trasladar esa vocación, a aguantar y organizarse", añadió.

Bitar aseveró que "la vida se rasgó, Chile entero, fue una gran tragedia, pero también la vida personal. Me arrancaron 11 años de mi vida hasta que pude regresar, no me dejaban volver, tenía un pasaporte con una L marcada, que no me dejaban volver, como le pasó a miles de chilenos, los que vivimos, porque a otros los mataron".