Zamorano y Salas enviaron mensajes de fuerza para Nelson Acosta

Ivan Zamorano y Marcelo Salas enviaron mensajes de apoyo para Nelson Acosta, histórico entrenador de la selección chilena que llevó a la dupla "Za-Sa" al Mundial de Francia 98 y que atraviesa un delicado momento de salud.

Los ex delanteros de la Roja se reunieron nuevamente, aunque esta vez fuera de una cancha, para la grabación de una campaña audiovisual vinculada a la previa del Mundial 2026. En la producción también participó Matías Fernández y aparecieron dobles de distintos personajes de la cultura popular chilena.

Zamorano recordó la importancia que tuvo Acosta en una etapa inolvidable para el fútbol chileno. "Le deseamos una pronta recuperación. Como grupo vivimos momentos inolvidables rumbo a Francia 98. Espero que logre repuntar. Para lo que necesite la familia, deben saber que cuentan con nosotros", señaló el histórico capitán.

Salas también se sumó al mensaje para el ex seleccionador nacional. "Le deseo lo mejor y que tenga una pronta recuperación junto a su familia. Acá estamos disponibles para lo que necesiten", expresó el "Matador", quien junto a Zamorano marcó una época en la selección.

La dupla "Za-Sa" nació en el camino a Francia 98, cuando en Sudamérica se comparaba su producción goleadora con la dupla brasileña "Ro-Ro", integrada por Ronaldo y Romario. A casi tres décadas de aquella campaña, Zamorano y Salas volvieron a encontrarse y aprovecharon la ocasión para entregar respaldo a uno de los técnicos más recordados de la historia de Chile.