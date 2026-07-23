"Es curioso": La teoría de Johnny Herrera ante el interés de la U por Alexis Sánchez

Una ácida reacción tuvo el exarquero e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, tras trascender el supuesto interés del cuadro universitario por fichar a Alexis Sánchez, quien actualmente se encuentra como agente libre.

El rumor sobre el tocopillano volvió a encender la ilusión de los hinchas azules, sin embargo, el otrora capitán del club utilizó sus redes sociales para sembrar la duda sobre el momento de la noticia y lanzar una directa teoría contra la dirigencia.

"Curioso que cuando está a punto de explotar lo de Sartor, aparece (Alexis) Sánchez", disparó en redes sociales el campeón de la Copa Sudamericana.

La indirecta del exfutbolista apunta a la delicada situación judicial que salpica a la alta mesa de Azul Azul y, en particular, al máximo accionista de la concesionaria, Michael Clark, quien está siendo investigado desde hace varios meses en el marco del caso del fondo de inversión Sartor.

De hecho, el empresario será formalizado el próximo jueves 30 de julio, en un hecho que mantiene en tensión a la institución estudiantil, y donde el exmandamás del club ya declaró ante la Fiscalía.

La postura de Alexis Sánchez

En el plano estrictamente deportivo, la opción de que el goleador histórico de La Roja concrete un arribo al "Romántico Viajero" asoma como sumamente compleja.

La prioridad del tocopillano sigue siendo mantenerse en el fútbol europeo, por lo que una propuesta de la U solo comenzaría a ser evaluada en caso de que no consiga un club competitivo en el Viejo Continente antes del cierre del mercado.

De llegar a darse, el delantero pondría fin a una exitosa trayectoria de 18 años en el extranjero para concretar su retorno al balompié nacional.