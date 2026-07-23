"Estoy contento de llegar a un club como la U": Valentín Gauthier llegó a Chile para ser refuerzo azul

Universidad de Chile no detiene sus movimientos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, y tal como lo había adelantado el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul (CDA), la dirigencia laica concretó la llegada de su segunda incorporación.

Se trata del defensor uruguayo Valentín Gauthier, quien aterrizó en el país durante la madrugada de este jueves procedente de México, donde era parte de León.

El zaguero charrúa llega a Centro Deportivo Azul en calidad de préstamo para reforzar una zona del campo que fue solicitada con urgencia por el entrenador argentino Fernando Gago.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de Santiago, y pese a la cautela que exige el protocolo antes de la firma de contrato y los exámenes médicos de rigor, el defensor charrúa entregó sus primeras impresiones sobre su arribo al cuadro estudiantil.

"Ahora mismo no puedo hablar mucho porque no está del todo cerrado, pero sí estoy contento de llegar al país y de llegar a un club como la U si se llega a dar", expresó Gauthier.

Formado en Juventud, el defensor de 22 años, sumó 90 partidos en el club charrúa antes de emigrar al cuadro de Guanajuato, donde en año y medio sumó apenas 16 duelos disputados.