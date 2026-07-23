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Tópicos: Economía | Materias primas | Petróleo

Petróleo de Texas, referencia para Chile, volvió a sobrepasar los 90 dólares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las nuevas tensiones en Medio Oriente elevaron los precios del crudo producido en EE.UU.

Petróleo de Texas, referencia para Chile, volvió a sobrepasar los 90 dólares
 EFE archivo

El WTI se extrae en tierra firme y se exporta a través de puertos en el Golfo de México.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) empezó a cotizarse este jueves 23 de julio con un alza de 5,15%, hasta los 91,29 dólares por barril, después de que milicianos hutíes de Yemen -respaldados por Irán- reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Al inicio de la sesión de compraventa, los contratos a futuros del WTI para el mes de septiembre, de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,49 dólares respecto al cierre anterior.

El WTI, que se extrae en tierra firme y se exporta a través de puertos en el Golfo de México, es además el precio de referencia para el cálculo de valores de bencina, petróleo y kerosene en Chile.

Los ataques hutíes se produjeron después de el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtiera que su pais destruiría un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Teherán atacara un barco en el estrecho de Ormuz.

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