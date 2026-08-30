Cuatro derrotas en siete partidos: Sampaoli dejó la banca de Talleres de Córdoba

Este domingo se oficializó el fin del fugaz paso de Jorge Sampaoli como director técnico de Talleres de Córdoba, tras los negativos resultados en su corto tiempo al mando del equipo.

La "T" se limitó a agradecerle al cuerpo técnico su profesionalismo y vínculo con los jugadores, pero admitiendo que el equipo "para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados".

El exDT de La Roja declinó de la compensación por el término anticipado de su contrato, realizado por mutuo acuerdo tras apenas siete partidos en la liga argentina.

El pobre registro de Sampaoli fue de cuatro derrotas, dos empates y solo un triunfo frente al conjunto donde milita Matías Catalán.

A la espera de la definición sobre el interinato, Talleres marcha último del Grupo A del Torneo Clausura gracias a sus cinco puntos.