Más de 2.500 voluntarios de Bomberos, procedentes de diversas regiones de Chile e incluso del extranjero, participaron este domingo en una nueva versión del desafío "Valparaíso Cerro Arriba", diseñado para evaluar la capacidad física y operativa de los rescatistas en entornos de alta exigencia topográfica.

La prueba deportiva y de destreza técnica tuvo como escenario principal las pronunciadas pendientes y escaleras de la ciudad puerto, demandando al máximo a los participantes mediante un circuito con diversos obstáculos.

"A diferencia de las otras ediciones, ahora contamos con más de 2.500 bomberos (procedentes) desde Arica hasta Punta Arenas, además de bomberos de Brasil, Argentina y Uruguay", destacó el comandante Vicente Maggiolo, que resaltó el "sabor especial" de esta actividad "en el marco de los 175 años (de la existencia de la institución)" en nuestro país.

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