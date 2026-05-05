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Tópicos: Deportes | Fútbol | Kylian Mbappé

Hinchas de Real Madrid juntaron firmas para exigir la salida de Kylian Mbappé

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero francés fue criticado tras viajar a Italia mientras se recuperaba de una lesión.

Hinchas de Real Madrid juntaron firmas para exigir la salida de Kylian Mbappé
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En medio de la polémica que generaron las imágenes de Kylian Mbappé en Italia, mientras se recupera de una lesión muscular, un grupo de simpatizantes de Real Madrid inició una campaña masiva de recolección de firmas para solicitar la salida del delantero francés.

A pesar de registrar 41 goles en 41 partidos, los seguidores del cuadro "merengue" no perdonaron que el aporte de "Kiki" fuese insuficiente para llevarse algún título en esta temporada tras ser eliminados en la Copa del Rey, la Champions League y de  eventualmente perder también La Liga ante FC Barcelona.

Sumado a eso, el viaje a Cerdeña junto Ester Expósito y los viejos videos de Luis Enrique enfrentado a su personalidad en PSG levantaron la campaña "Mbappé Out" en redes sociales, la cual ya supera el millón de firmas.

Mbappé regresó este martes a los entrenamientos en Valdebebas para realizar trabajos diferenciados y someterse a nuevos estudios médicos, los cuales determinaran si el goleador podrá participar en el clásico ante Barcelona de este domingo en el Camp Nou.

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