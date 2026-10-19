Mbappé fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2025-2026

Kylian Mbappé, delantero francés de Real Madrid, fue distinguido con el premio Onze de Oro al mejor futbolista de la temporada 2025-2026, galardón entregado por la revista francesa Onze Mondial a partir de la votación de sus lectores.

El conjunto español confirmó este lunes que el atacante consiguió el 48,2 por ciento de las preferencias, superando ampliamente al portugués João Neves (11,9 por ciento) y al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (10,8 por ciento), ambos jugadores de París Saint-Germain.

De esta manera, Mbappé conquistó por primera vez en su carrera este reconocimiento y sucedió en el palmarés a su compatriota Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior.

El francés viene de una destacada campaña en la que terminó como máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos, por delante de Harry Kane (14) y Julián Alvarez (10). Además, encabezó la tabla de anotadores de La Liga española con 25 conquistas.

A estos registros se sumó su actuación en el Mundial de 2026, donde obtuvo la Bota de Oro con 10 goles y se convirtió en el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo.

El reconocimiento llegó después de que el delantero marcara un doblete en la victoria por 4-1 de Real Madrid sobre Sevilla, resultado que lo dejó a tres goles del brasileño Raphinha, líder de los anotadores de la presente temporada con 12.