Mbappé rechazó que lo apoden "dictador": "No he hecho sufrir a millones de personas"

Kylian Mbappé, estrella de Real Madrid y capitán de la selección de Francia, alzó la voz para referirse a uno de los apodos más polémicos que le han adjudicado en los últimos años: el de "dictador".

El atacante suele tomarse con humor denominaciones habituales como "Kiki,Tortuga" o "Donatello" —incluso bromeando en el vestuario con máscaras de los personajes animados—, sin embargo, no tuvo la misma tolerancia con el calificativo autoritario, el cual surgió a raíz de los supuestos poderes de decisión que ejercía en PSG.

En una entrevista concedida al diario francés L'Équipe, Mbappé reconoció que en un inicio intenta no dramatizar: "Hay una parte que es divertida, porque se siente que para parte de la gente es una broma".

Pese a ello, el artillero merengue reflexionó sobre el peso histórico del término: "Sabemos los daños que este tipo de personas han hecho en la historia. Comparar a alguien con personas que asesinan gente o que han hecho sufrir a millones y millones de personas... no creo haber hecho algo así en mi vida", expresó.

Finalmente, el campeón del mundo en Rusia 2018 lamentó la liviandad con la que se popularizan estas etiquetas en redes sociales y medios: "Sé que se hace de manera ligera y que no va tan lejos, pero a veces muestra una falta de conciencia política y también humana en la gente", sentenció.