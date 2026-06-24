Copa Chile: La Serena aguantó con un hombre menos y empató ante Cobresal

Con un jugador menos desde los instantes finales del primer tiempo, Deportes La Serena apretó los dientes y fue capaz de rescatar un empate sin goles ante Cobresal en el Estadio La Portada en un duelo atrasado del Grupo C de Copa Chile.

Aunque los legionarios arrancaron mejor el encuentro y se generaron un par de ocasiones para haber abierto la cuenta (18' y 22'), los granates emparejaron las acciones y también tuvieron chances de anotar el primer tanto (25' y 28').

Sin embargo, todo el ímpetu de los papayeros se extinguió cuando el lateral izquierdo Yahir Salazar fue expulsado tras una agresión a Benjamín Villarroel que fue advertida por el árbitro (37').

La visita aprovechó el hombre de más sobre el terreno de juego y generó buenas aproximaciones en el complemento (50, 60' y 63'). La escuadra serenense no se quedó de brazos cruzados e hizo trabajar al portero Alejandro Santander (73').

Sobre el final, al delantero albinaranja Steffan Pino le sacaron un tiro desde la línea, sentenciando una igualdad que le permitió tanto a su equipo como al conjunto papayero sumar su primer punto en el torneo.

Este domingo a las 12:30, Cobresal recibirá a Deportes Antofagasta y en paralelo, Deportes La Serena enfrentará a Cobreloa, duelos válidos por la cuarta fecha del certamen.