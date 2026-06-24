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Tópicos: Mundo | Desastres naturales | Terremotos

Terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de Venezuela

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El epicentro se ubicó a unos 300 kilómetros de Caracas.

Terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de Venezuela
 EFE
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Un terremoto de magnitud 7,1 se sintió este jueves en gran parte de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El organismo detalló que el epicentro se ubicó 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán, estado de Carabobo (unos 300 kilómetros al este de Caracas), con hipocentro a 13 kilómetros de profundidad.

El último sismo similar ocurrido en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó al menos 1 10 países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

A través de Twitter, y desde el extranjero, la opositora María Corina Machado solidarizó con sus compatriotas "en estas horas de angustia".

 

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