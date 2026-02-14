Felipe Gutiérrez: Al final es discutir en vano, no tiene mucho sentido hablar del arbitraje

El director técnico de Deportes La Serena, Felipe Gutiérrez, reaccionó con molestia después de la derrota por la cuenta mínima en el clásico con Coquimbo Unido, partido que quedó marcador por un par de discutibles decisiones arbitrales que afectaron al conjunto papayero.

La primera acción ocurrió en le amanecer del segundo tiempo, cuando Felipe Chamorro convirtió la apertura de la cuenta para los granates. Sin embargo, antes que el balón traspasara la línea de meta, el juez Cristian Garay ya había invalidado la conquista por una presunta falta sobre el portero Diego "Mono" Sánchez.

Avanzado el partido y con los filibusteros arriba en el marcador, el VAR advirtió al colegiado por una falta de Yahir Salazar que si bien en la repetición no se vio violenta, el réferi consideró que era una jugada peligrosa y expulsó al lateral izquierdo.

A propósito de la acción del zaguero, el estratego indicó a TNT Sports que "por lo que nos comentan, ahí le pega el balón y lo pasa a tocar, pero a ver si toca primero el balón. Al final es discutir en vano porque creo que no tiene mucho sentido hablar del arbitraje".

Acto seguido, el exmediocampista de Universidad Católica dejó una polémica frase en contra de su rival. "Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado", comentó el DT en referencia al título obtenido por el elenco pirata en la Liga de Primera.