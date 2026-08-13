Lecce confirmó el préstamo de Matías Pérez a Deportes La Serena

Deportes La Serena sumó al defensor chileno Matías Pérez como nuevo refuerzo luego de que Lecce confirmara oficialmente su préstamo al conjunto "granate". El club italiano comunicó la cesión temporal de los derechos deportivos del futbolista, sin entregar mayores detalles respecto de la duración del acuerdo.

Pérez, de 20 años, formó parte del primer equipo de Lecce durante la temporada 2025-2026 y alcanzó a registrar presencia en la Serie A. El zaguero aparece además dentro de los jugadores considerados por la selección chilena durante este año.

De hecho, el defensor fue convocado por Chile para los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda disputados en marzo pasado, luego de haber integrado también la selección sub 20 durante 2025.

Con su llegada, Deportes La Serena incorpora una nueva alternativa para su última línea de cara a la segunda parte de la temporada, mientras Pérez buscará sumar continuidad y minutos después de su paso por el fútbol italiano.